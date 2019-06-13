Активные студенты впервые получат стипендии имени Героев Небесной Сотни

В 2019 году на соискание стипендии имени Героев Небесной Сотни вузы номинировали 92 студента. Допущены к конкурсу согласно формальным требованиям были 80 человек и из них конкурсная комиссия отобрала 40 стипендиатов, при этом семь из них учатся в Харькове.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, соответствующий протокол и список победителей опубликованы на сайте МОН.

В ближайшее время это решение должно быть утверждено приказом МОН, а выплата стипендий начнется с 1 сентября. Ежемесячно в течение одного учебного года стипендиаты будут получать 2480 грн (для ЗВО III-IV у. а.) или 1900 грн (для ЗВО І-ІІ у.а.).

Так, назначено по 5 стипендий по специальностям:

- «Агроинженерия» – имени Героя Небесной Сотни Дмитрия Пагора;

- «Архитектура и градостроительство» – имени Героя Небесной Сотни Александра Плеханова;

- «Инженерия программного обеспечения» - имени Героя Небесной Сотни Сергея Байдовского;

- «Психология» - имени Героя Небесной Сотни Юрия Дяковского;

- «Экономика» – имени Героя Небесной Сотни Дмитрия Чернявского;

- «Военное управление (по видам вооруженных сил)» – имени Героя Небесной Сотни Ивана Тарасюка.

По 3 стипендии - по специальностям:

- «География» – имени Героя Небесной Сотни Игоря Костенко;

- «Сценическое искусство» – имени Героя Небесной Сотни Сергея Нигояна.

По 2 стипендии - по специальностям:

- «Физическая терапия, эрготерапия» - имени Героя Небесной сотни Василия Мойсея;

- «Железнодорожный транспорт» - имени Героя Небесной Сотни Владислава Зубенко.

«Этими стипендиями мы хотим поддержать активную и целеустремленную молодежь, которая не стоит в стороне от важных общественных процессов, а наоборот – прилагает все усилия, чтобы их основой были те ценности, за которые боролись Герои Небесной Сотни. Все номинации названы в честь молодых Героев Небесной Сотни», - отметила Министр образования и науки Лилия Гриневич.

Отметим, назначение стипендий осуществляется по результатам летней сессии, поэтому вузы должны после ее окончания подтвердить право кандидатов на академическую стипендию. От их оперативности зависит, насколько быстро МОН сможет окончательно утвердить решение конкурсной комиссии.

Агентство Телевидения Новости