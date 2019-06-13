Поджог автомобиля на Салтовке: подозреваемому избрали меру пресечения

Московский районный суд избрал для 52-летнего мужчины, подозреваемого в поджоге автомобиля, меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме почти 154 тысячи гривен.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, автомобиль Chevrolet, припаркованный возле одной из частных медицинских клиник, вспыхнул ночью 10 июня. Благодаря очевидцам события, поджигателя задержали «по горячим следам».

По данным следствия, мужчина облил авто легковоспламеняющимся веществом и поджег. От показаний подозреваемый отказался, поэтому пока мотив преступления неизвестен.

Устанавливается возможная причастность других лиц к совершению преступления. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Агентство Телевидения Новости