Сегодня 15:45
Просмотров: 123
В «Харьковводоканале» перенесли отключение воды в некоторых районах города
Проведение ремонтных работ на водопроводных сетях в некоторых районах города переносится.
Об этом сообщили в пресс-службе КП «Харьковводоканал».
"Проведение планово-предупредительного ремонта на водопроводных сетях, запланированное на 20 июня с 08:00 до 21 июня 14:00 в части Новобаварского, Холодногорского, Слободского и Основянского районов переносится в связи с производственной необходимостью" - говорится в сообщении.
Коммунальщики обещают, что дата проведения работ будет сообщена дополнительно.
Загрузка...