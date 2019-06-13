Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:20
Просмотров: 183

В Сумах выпускник наложил на себя руки из-за результатов ВНО

В Сумах выпускник наложил на себя руки из-за результатов ВНО

В Сумах погиб 17-летний юноша, выпрыгнув с 5-го этажа многоквартирного жилого дома.

Об этом сообщил сотрудник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецких.

По его данным, тело парня было обнаружено сегодня утром около 9-этажного дома №42/1 по улице Героев Крут.

«Сообщение об этом в горотдел полиции поступило в 10.00. Погибшим оказался 17-летний жилец указанного дома, который упал с высоты 5-го этажа, где находится его квартира. Юноша получил смертельные травмы», - рассказал правоохранитель.

Предварительно, парень покончил с собой из-за неудовлетворительных результатов внешнего независимого оценивания.

Правоохранители проверяют эту и другие версии. На проверку отведено сутки, после чего, вероятно, уголовное производство будет открыто по ч. 1 ст. 115 (убийство) УК Украины с пометкой «самоубийство». На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Отметим, согласно информации экспертов Украинского центра оценивания качества образования, для 53 613 выпускников в этом году вступительная кампания заканчивается, потому что они не преодолели проходной порог по обязательному предмету - украинскому языку и литературе. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 