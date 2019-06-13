В Сумах выпускник наложил на себя руки из-за результатов ВНО

В Сумах погиб 17-летний юноша, выпрыгнув с 5-го этажа многоквартирного жилого дома.

Об этом сообщил сотрудник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецких.

По его данным, тело парня было обнаружено сегодня утром около 9-этажного дома №42/1 по улице Героев Крут.

«Сообщение об этом в горотдел полиции поступило в 10.00. Погибшим оказался 17-летний жилец указанного дома, который упал с высоты 5-го этажа, где находится его квартира. Юноша получил смертельные травмы», - рассказал правоохранитель.

Предварительно, парень покончил с собой из-за неудовлетворительных результатов внешнего независимого оценивания.

Правоохранители проверяют эту и другие версии. На проверку отведено сутки, после чего, вероятно, уголовное производство будет открыто по ч. 1 ст. 115 (убийство) УК Украины с пометкой «самоубийство». На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Отметим, согласно информации экспертов Украинского центра оценивания качества образования, для 53 613 выпускников в этом году вступительная кампания заканчивается, потому что они не преодолели проходной порог по обязательному предмету - украинскому языку и литературе.

Агентство Телевидения Новости