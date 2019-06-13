Готовность №1. Петиции перед сессией поданы в городской совет

В электронном виде петиции на сайте горсовета проигнорировали, они не были зарестрованы, поэтому их было решено собрать вручную, рассказывает Борис Редин. Петиций две, против обратного переименования проспекта маршала Григоренко в честь сталинского маршала Жукова, и за существование палатки на площади Свободы - «Все для победы!». Во время поджога палатки, первые пять тысяч подписей людей сгорели, поэтому евромайдановцы взялись собирать их снова, и вот собрали.

Борис Редин, координатор палатки «Все для победы»:

Дивіться підписи з телефонами, живих людей, все як положено, а не те, що зборка металолома на сайте міськради. Це реальні люди, живі люди, які підходили, з кожним із них ми спілкувалися, розумієте, і ми це подаємо на сесію, щоб депутат про це знали.

Мария Тахтаулова, которая долгое время опекалась вопросами топонимики Харькова, тоже поддержала обращение и может рассказать, что петиция против переименования проспекта - это не надругательство над памятью персоны Георгия Жукова, это выполнение и соблюдение закона о декоммунизации. И, возможно, переименование не устраивает подписантов по двум причинам.

Мария Тахтаулова, начальник северо-восточного отдела института "Национальной памяти":

Якщо ми говоримо про юридичну точку зору, то закон прямо забороняє перейменування: увічнювати імена людей, які мали відношення до тоталітарного режиму, а Жуков це та людина, яка обіймала державні посади, по-друге ми можемо говорити, про численні жертви, через політику, яку запроваджував Жуков, жертви під час війни і після війни.

В канцелярии горсовета подписи приняли и посчитали. Сессия, на которой планируется рассматривать петицию, которая будет касаться переименования проспекта Григоренко в проспект Жукова, назначена на 19 июня.

Агентство Телевидения Новости