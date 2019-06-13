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Столкновение авто и мотоцикла на улице Яроша - полиция ищет очевидцев
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, ДТП произошло 6 июня около 9:15 на улице Отакара Яроша напротив дома № 37.
По данным полиции, там столкнулись неустановленный автомобиль и мотоцикл «QINGQI». В результате аварии водитель мотоцикла с травмами был доставлен в больницу.
Правоохранители просят свидетелей и очевидцев ДТП обращаться в кабинет № 13 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, по адресу: улица Маяковского, 22 к старшему следователю Дырдину Александру Александровичу или по телефону: 093- 123-01-02.
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