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Футболист, оголивший зад, когда партнер играл за компьютером, изгнан из сборной
Скандал с футболистом сборной Алжира Харисом Белкеблой. Точнее - с уже бывшим футболистом сборной.
Вратарь алжирской сборной Александр Укиджа, находясь в прямом эфире, играл на компьютере в видеоигру Fortnite. При этом шел стрим.
Белкебла, не логадываясь об этом, стал позади Укиджи зачем-то снял трусы и стал демонстрировать свой голый зад.
Это видео оказалось в Интернете.
Последствия не заставили себя долго ждать - Белкебла изгнан из сборной Алжира, которой через полторы недели предстоит играть в Кубке африканских наций.
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