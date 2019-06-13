Фьюри устроил шоу из дуэли взглядов со Шварцем

Чемпион мира по боксу по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри и претендент немец Том Шварц провели пресс-конференцию перед боем, которая завершилась уже традиционным эпатажем Фьюри.

Когда дело дошло до позирования перед фотографами и дуэли взглядов Фьюри вошел во вкус, точнее окунуся в свою стихию шоумена. Шварц даже попытался подыгрывать.

Но Фьюри был не отразим. А во время дуэли взглядов даже чуть ли не полез целоваться со Шварцем.





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