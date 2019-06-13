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На улице Пирогова будет запрещено движение транспорта до 15 июля
Движение транспорта по ул. Пирогова, на участке от ул. Луи Пастера до въезда/выезда от административного здания №4 по ул. Пирогова, будет запрещено с 8:00 14 июня до 20:00 15 июля.
Как сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на Департамент инфраструктуры, это связано с плановыми работами КП «Харьковские тепловые сети» по замене участка трубопровода.
Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам Волочаевской и Полиграфической.
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