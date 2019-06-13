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На улице Пирогова будет запрещено движение транспорта до 15 июля

На улице Пирогова будет запрещено движение транспорта до 15 июля

Движение транспорта по ул. Пирогова, на участке от ул. Луи Пастера до въезда/выезда от административного здания №4 по ул. Пирогова, будет запрещено с 8:00 14 июня до 20:00 15 июля.

Как сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на Департамент инфраструктуры, это связано с плановыми работами КП «Харьковские тепловые сети» по замене участка трубопровода.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам Волочаевской и Полиграфической.

Агентство Телевидения Новости

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