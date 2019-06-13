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Улицу Гольдберговскую частично перекроют на сутки

Улицу Гольдберговскую частично перекроют на сутки

Движение транспорта по ул. Гольдберговской, на участке от ул. Киевской до ул. Полтавской, будет запрещено с 11:00 14 июня до 11:00 15 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета. 

По данным Департамента инфраструктуры, объезд закрытого участка будет оргнизован так: ул. Гольдберговская - ул. Киевская - ул. Батуринская - ул. Полтавская - ул. Гольдберговская.

Автобус №211э при движении в сторону ул. Грековской будет курсировать следующим образом: ул. Гольдберговская - ул. Киевская - ул. Батуринская - ул. Полтавская - ул. Гольдберговская и далее по маршруту.

Изменения связаны с реконструкцией трамвайного переезда. 

Агентство Телевидения Новости

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