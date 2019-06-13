Вратарь забил гол со своей половины поля

Молодежная сборная России (U-20) по футболу пропустила позорный гол.

Российская "молодежка" играла с командой "Урал-Поволжье". На 75-й минуте "Урал" получил право на штрафной удар со своей половины поля. К мячу подошел вратарь Алексей Чернов. Он нанес удар. А вратарь молодежной сборной России (U-20) Андрей Савин изрядно подмочил себе репутацию, пропустив гол после этого удара.

Сам матч завершился со счетом 3:2 в пользу "Урала"





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