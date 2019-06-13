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"Шахтер" договорился с "Ромой" сыграть в Харькове

Шахтер договорился с Ромой сыграть в Харькове

Стало известно одно из условий перехода бывшего главного тренера донецкого "Шахтера" Паулу Фонсеки на тренерский мостик итальянской "Ромы".

Официальный сайт "Шахтера" привел такие слова генерального директора донецкого клуба Сергея Палкина:

Когда Паулу уходил в «Рому», мы договорились, чтобы «Рома» приехала в Харьков провести товарищеский матч. Четкой даты нет, но есть июль и август. В этом промежутке мы должны договориться. Если в этом не договоримся, то уже в следующем сезоне. Но по условиям разрыва контракта с Паулу, одно из условий – сыграть товарищеский матч.

Агентство Телевидения Новости

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