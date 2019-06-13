«Мороженое и много воды», или как харьковчане спасаются от жары. Каков прогноз синоптиков?

Контрастный душ, много воды и мороженого. От жары, которая уже третью неделю подряд испытывает харьковчан на выносливость, у каждого свои методы спасения. Светлана вместе с семьей спасается возле водоема. Женщина говорит, страдает от сверхвысоких температур не только она, но и дети.

Светлана, мать двоих детей:

Жарче, жарче. Намного жарче. То, что мы в том году с середины лета начали на речку ходить, а в этом уже в начале лета. Вот жара, да, спасаемся только возле воды. Ну, когда есть возможность, так и ходим. Ну, так каждый день.

Харьковчане уверяют, такой жары не было уже давно. Выходить на улицу можно только по вечерам, когда появляется долгожданная прохлада - особенно трудно в городе пожилым людям. Леонид говорит, хотя лето он и любит, но нынешняя жара - это слишком даже для него.

Леонид, харьковчанин:

В данный момент вот «мороженце», просто в холодочек вот присел. Потому что, как-никак, но все равно жарковато. Я из-за руля вот вылез, в машине сидеть без кондиционера… Прошлое было жаркое, но не такое. Позапрошлое тоже было жаркое, но не такое.

Ирина, харьковчанка:

Да, очень. Жара нереальная. Тяжело переносится. На самом деле в этом году очень тяжело. Вот тело очень сильно печёт, голова болит, ну, тошнота, там такое.

Юлия, харьковчанка:

Ну, когда есть возможность. В основном на работе, не очень спасешься под кондиционерами. Ну, а так есть возможность и пытаемся выбраться к воде.

Между тем, в Гидрометцентре утешать не спешат, говорят, жарко в Харькове будет еще долго. Синоптики объясняют это тем, что в Украину пришел теплый и сухой воздух из Северной Африки.

Агентство Телевидения Новости