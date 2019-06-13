Без огнетушителя, аптечки и с билетами по старым тарифам. В Харькове проверяют маршрутки

Квитки, квитково-касовий і аптечка, вогнегасник, є у вас в наявності в транспортному засобі?

Маршрутный автобус "Героев труда-Дружбы народов" в ходе проверки в рамках рейда «Автобус-2019" «Укртрансбезпекою» - сразу получает штраф. Водитель вышел на маршрут без огнетушителя, медицинской аптечки и билетно-кассового листа, где должен отчитываться по проданным им билетам.

Роман Фролов, гл. специалист управления "Укртрансбезпеки" в Харьковской обл.

За результатами розгляду зазначеного акту у відповідності до статті 60 Закону України про автомобільний транспорт передбачена відповідальність у вигляді накладення адміністративно-господарського штрафу у розмірі одна тисяча сімсот гривень.

Впрочем, смотря на то, что «Укртрансбезпека» не имеет полномочий снимать маршрутный автобус с рейса, водитель пообещал самостоятельно заехать за необходимым на базу.

Водитель

Это моя вина, это не вина предприятия, ничья. Это моя вина, так поступить. Как есть говорю. Давайте, я могу поехать в гараж, нужно позвонить механику, что я еду, беру аптечку, беру огнетушитель и выезжаю на линию.

Второй автобус и интересно, того же перевозчика и те же нарушения. В то время как предыдущий водитель взял, как говорится всю вину на себ и уверял, что перевозчик всем обеспечивает, водитель Александр, признается в другом.

Александр, водитель

- А как выходить? Вот так и выходим. Я ж не могу покупать это всё. - А в вас немає на підприємстві, не видають вам, так? - Нет, не давали. Ничего я не буду говорить, вы знаете, я скажу два слова - после завтра, меня не будет на работе.

А квитки хоч є? - Та квитки є. - Квитки є, а квиткової каси немає. - Десь вона загубилася. - Шож у вас все губиться? - Та у нас, це ж не у нас. - Медична аптечка є у вас в транспортному засобі? - Нема, нема, нема.

На другом маршруте «Харьков-Русская Лозовая» - водитель, говорят сотрудники «Укртрансбезпеки» - перерабатывает, чем нарушает режим труда. За это перевозчику грозит штраф в размере 340 гривен. Кроме того отсутствует аптечка. А билеты хоть и есть, правда старые, еще по 7,50, тогда как проезд уже давно стоит десятку.

А квитки вписувати не пробували? - У меня квиткы тока по семь 50 выдали, а десяти рублевых нету.

Геннадий, водитель

- Я перевіряв, ну а как возможно всё проверить сразу утром? - Це ж найважливіше, це ж безпека ваша. - Ну, безпека, мне надо проверить тормоза, рулевое, много чего надо проверить - вот это безпека.

Комплекс профилактических мероприятий проводится ежегодно, для предупреждения аварийности на пассажирском автомобильном транспорте, рассказывает главный специалист отдела государственного контроля и надзора за безопасностью на транспорте управления «Укртрансбезпеки» в Харьковской области Роман Фролов. Проверяют в первую очередь техническое состояние автобусов, наличие всех необходимых документов, соответствующего снаряжения и кучу другого.

Роман Фролов, гл. специалист управления "Укртрансбезпеки" в Харьковской обл.

За час вже проведення нашої перевірки, перевірка триває з 5,06,2019 року. Було перевірено близько двохсот транспортних засобів, складено десь порядку п’ятдесяти відповідних активу відношенні до перевізників за виявлення порушення до перевізників будуть вжиті відповідні заходи реагування.

К рейду «Укртранбезпеки» будет привлекать и работников территориальных подразделений Министерства внутренних дел Украины, Национальной полиции, Государственной фискальной службы и городские власти.





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