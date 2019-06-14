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Где сегодня в Харькове нет воды

Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 14 июня, в части домов харьковчан связи с проведением ремонтно-восстановительных работ временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», сейчас воды нет по следующим адресам:

Новобаварский район: ул. Коростельская (ч/с), ул. Тимирязева, 40 (стояк), Григоровское шоссе (Комсомольское), 10 (п. №1, стояк) до 20:00 14.06.19 г.

Киевский район: 

пер. 2-й Лесопарковский, 7 (п. №1), ул. Шишковская, 8-а (п. №1, стояк), ул. Дарвина, 15 (п. №1) до 20:00 14.06.19 г.

Московский район: 

пр. Тракторостроителей, 140-в (п. №2, стояк) до 20:00 14.06.19 г.; пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 90 (п. №7, стояк) до 20:00 15.06.19 г.

Основянский район: 

ул. Валдайская, 24-а (стояк) до 20:00 14.06.19 г.

Слободской район: 

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 13/1 (п. №1, стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 7 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 14.06.19 г.

Шевченковский район: 

ул. Есенина, 10 (п. №9, стояк), пр. Победы, 61 (п. №5, стояк) до 20:00 14.06.19 г.

 

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