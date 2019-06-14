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На Харьковщине за сутки более 20 раз горел сухостой

На Харьковщине за сутки более 20 раз горел сухостой

За прошедшие сутки, 13 июня, в Харьковской области произошел 21 пожар, который связан с горением сухостоя, хвойной подстилки, камыша и мусора. Суммарная площадь горения составила около 1 га.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Крупнейшие из этих пожаров произошли на Чугуевщине. Так, возле села Терновая горела хвойная подстилка на площади 400 кв.м.

Через два часа спасателям совместно с работниками лесничества удалось укротить пламя и не допустить переброски огня на верхние ярусы деревьев.

В селе Васильев Хутор загорелась стихийная свалка.

До прибытия первых спасателей огонь успел распространиться на площадь 150 кв.м. Прекратить распространение огня по площади удалось в 17:15. И еще до 00:55 продолжались работы по проливанию тлеющего мусора и его рекультивации.

Причиной пожаров в экосистемах традиционно является занесение открытого источника огня и человеческая халатность, отмечают в ГСЧС.

По данным УкрГидрометцентра, 14-17 июня по всей территории Украины будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

В связи с этим в ГСЧС призывают граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях и не провоцировать пожары в природных экосистемах.

 

Агентство Телевидения Новости

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