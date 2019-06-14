В полиции пояснили проведение обысков по делу о сносе памятника Жукову

В рамках уголовных производств, открытых по фактам событий 2 июня, харьковские правоохранители проводят обыски.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, обыски были проведены в соответствии с решением суда.

Напомним, 2 июня на проспекте Петра Григоренко состоялись массовые мероприятия, в ходе которых был повален памятник маршалу Жукову.

Во время охраны общественного порядка правоохранителями отдельные лица совершили противоправные действия, распылили газ, в результате чего трое сотрудников полиции получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу.

По указанным фактам в полиции были открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

13 июня 2019 в рамках уголовных производств следователями были проведены следственные действия по адресам проживания двух граждан.

Полиция обращается ко всем, кто стал свидетелем событий, произошедших 2 июня на проспекте Петра Григоренко, предоставить информацию о лице, которое непосредственно распыляло газ в сторону сотрудников полиции. Контактные телефоны: 050 401 37 77, (057) 93-80-00 или 102.

Агентство Телевидения Новости