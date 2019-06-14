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На проспекте Гагарина обнаружили разлившуюся ртуть

На проспекте Гагарина обнаружили разлившуюся ртуть

13 июня на проспекте Гагарина в мусорном баке обнаружили разлившуюся ртуть.

Как сообщается в оперативной сводке ХОГА, ртуть обнаружили на помойке на объекте, который принадлежит ПАО «Харьковгоргаз», на  проспекте Гагарина, 172 в Харькове.

В 14:37 в ГСЧС поступило сообщение об обнаружении в помойке утечки ртути из негерметичной емкости.

В 17:30 прибывшие на место спасатели собрали ртуть в специальную емкость и вывезли на утилизацию.

В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию 13 июня в 14:37 обратился харьковчанин и сообщил, что в мусорном баке на проспекте Гагарина обнаружил жидкость, похожую на ртуть.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета. 

По данному факту проводится проверка.

Агентство Телевидения Новости

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