У жителя Харьковщины в доме нашли гранату

46-летний житель Боровского района Харьковской области хранил дома боеприпас.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию поступила информация о том, что житель села Богуславка хранит у себя дома предмет, похожий на гранату.

Во время обыска в домовладении у мужчины полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на гранату и запал к ней.

Мужчина пояснил правоохранителям, что нашел боеприпас вблизи железнодорожной станции в родном селе.

Мужчина спрятал гранату у себя в квартире, чтобы в дальнейшем сдать ее на металлолом.

Изъятый боеприпас правоохранители направили на экспертное исследование.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Агентство Телевидения Новости