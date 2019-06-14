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У жителя Харьковщины в доме нашли гранату

У жителя Харьковщины в доме нашли гранату

46-летний житель Боровского района Харьковской области хранил дома боеприпас.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию поступила информация о том, что житель села Богуславка хранит у себя дома предмет, похожий на гранату.

Во время обыска в домовладении у мужчины полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на гранату и запал к ней.

Мужчина пояснил правоохранителям, что нашел боеприпас вблизи железнодорожной станции в родном селе.

Мужчина спрятал гранату у себя в квартире, чтобы в дальнейшем сдать ее на металлолом.

Изъятый боеприпас правоохранители направили на экспертное исследование.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

 

Агентство Телевидения Новости

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