Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:44
Просмотров: 198

В харьковской больнице пациент совершил самоубийство

В харьковской больнице пациент совершил самоубийство

В больнице на улице Краснодарской в ​​Немышлянском районе Харькова совершил самоубийство 33-летний пациент.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

​Тело мужчины обнаружили повешенным в палате 13 июня около 4:30.

По предварительным данным, мужчина, который находился на стационарном лечении, совершил самоубийство. Известно, что при жизни он неоднократно высказывал суицидальные намерения.

Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Все обстоятельства выясняются.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 