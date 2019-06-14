В Марьинке во время обстрела снаряд боевиков попал в жилой дом: травмированы четыре человека, среди них - ребенок

В городе Марьинка во время обстрела со стороны Донецка в результате попадания снаряда боевиков в жилой дом пострадала семья из четырех человек, в том числе 9-летний ребенок.

Об этом сообщило командование Объединенных сил в Фейсбук.

Обстрел начался около 5 часов утра.

В дом пожилого мужчины попал артиллерийский снаряд 122 мм самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика".

Пенсионер 1933 года рождения получил травмы и контузию.

Бойцы 24-й ОМБр разобрали завалы и доставили пострадавшего в больницу. 86-летний мужчина находится в тяжелом состоянии.

Также были госпитализированы еще две женщины возрастом 57 и 30 лет, а также 9-летний ребенок, сообщает пресс-центр Национальной полиции.

Отмечается, что ребенок получил легкую контузию.

После обстрела боевики спрятали орудия в городской застройке.

Правоохранители задокументировали повреждения трех жилых домов по улице Шевченко и Героев Чернобыля.

По факту минометного обстрела возбуждено уголовное производство по ст. 258 (террористический акт).

Напомним, 13 июня боевики совершили 29 обстрелов, в том числе из артиллерии калибра 152 мм. Был ранен один украинский военный, еще один получил боевую травму.

Агентство Телевидения Новости