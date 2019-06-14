Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:05
Просмотров: 63

Подозреваемому в нападении на харьковского телеоператора надели электронный браслет

Подозреваемому в нападении на харьковского телеоператора надели электронный браслет

Правоохранители выполнили решение суда о применении к подозреваемому в нападении на харьковского журналиста-телеоператора Вадима Макарюка электронного средства контроля, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, 12 июня Киевский районный суд избрал 26-летнему харьковчанину Сергею Козлюку, который подозревается в препятствовании профессиональной деятельности представителя СМИ, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком до 10 августа с применением электронного средства контроля.

Судебное решение работники подразделения получили 13 июня. Исполнение решения суда обеспечивает Основянский отдел полиции. 

Как отметили в полиции, для надлежащего исполнения решения суда необходимо было провести документальную процедуру оформления запроса на получение электронного браслета. 

В течение этого времени надзор за соблюдением решения суда осуществлял участковый офицер полиции, который посещал подозреваемого по месту жительства.

Сегодня, 14 июня, электронное средство контроля в виде браслета к подозреваемому было применено. 

Теперь полицейские круглосуточно проводят электронный мониторинг за соблюдением подозреваемым ограничений, установленных судом.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 