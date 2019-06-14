На Салтовке из-за соревнований по триатлону изменится движение транспорта

В субботу, 15 июня, с 7:00 до 10:00 будет ограничено движение транспорта по ул. Героев Труда - на участке от моста через реку Харьков до ул. Барабашова.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с проведением в Харькове соревнований по триатлону на дистанции спринт.

На этот период двустороннее движение будет организовано по полосе движения, свободной от проведения спортивного мероприятия.

Кроме того, будет запрещено движение транспорта по ул. Барабашова, на участке от ул. Героев Труда до ул. Валентиновской, а также по ул. Валентиновской, на участке от ул. Барабашова до ул. Академика Павлова.

С 7:00 до 10:00 автобусы будут объезжать закрытый участок следующим образом:

№152э, 268э: ул. Героев Труда - перекресток ул. Героев Труда и ул. Барабашова - ул. Героев Труда и далее по маршруту;

№272э: ул. Валентиновская - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда и далее по маршруту.

Также с 7:00 до 10:00 по ул. Барабашова и ул. Валентиновской будет запрещено движение троллейбусов.

Электротранспорт будет курсировать так:

№42: ст. «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев Широнинцев - пр. Юбилейный - ст. м. «Академика Барабашова»;

№34 - курсировать не будет.

Агентство Телевидения Новости