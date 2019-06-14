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В Бердичеве мужчина совершил самоподжог на заседании горсовета

В Бердичеве мужчина совершил самоподжог на заседании горсовета

В Бердичеве Житомирской области местный предприниматель поджог себя в сессионном зале городского совета. Об этом сообщает  местное издание "20 минут".

Как сообщается, инцидент произошел около 10 утра после открытия сессии городского совета. В результате происшествия пострадал сам мужчина и несколько депутатов, которые бросились тушить огонь. Пострадавшего госпитализировали, а сессия продолжилась в другом помещении.

В здании горисполкома продолжаются следственные действия, туда прибыли представители полиции и прокуратуры.

По информации местного издания, предприниматель давно известен в Бердичеве.

Ранее он занимался ресторанным бизнесом. Из-за ресторана у мужчины возник конфликт с орендатором, о котором знали в горисполкоме. Для решения конфликта предпринимателей вызвали на заседание городского совета, однако мужчина тогда не пришел.

Сообщается, что предприниматель решил, что эпатажный поступок с самоподжогом лучше поспособствует решению ситуации.


Агентство Телевидения Новости

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