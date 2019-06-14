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Возле железнодорожного вокзала с моста упала молодая женщина

Возле железнодорожного вокзала с моста упала молодая женщина

В Харькове с моста на ул. Полтавский Шлях упала вниз молодая женщина.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Также в 14:45 медика поступил вызов к мосту им. Магомета Караева, по поводу «падения с высоты».

Бригада медиков скорой помощи прибыла на место происшествия через 2 минуты и обнаружила женщину 29 лет.

По предварительной информации, женщина упала с 12-метрового моста по неосторожности.

С многочисленными травмами женщину госпитализировали.

По информации отдела коммуникаций ГУНП в Харьковской области, женщина выжила, но получила серьезные травмы. У нее множественные переломы.

В настоящее время она находится больнице скорой и неотложной медпомощи. Факт суицида зарегистрирован в журнале единого учета Холодногорского отдела полиции.

 

Агентство Телевидения Новости

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