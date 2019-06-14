На Полтавском шляхе столкнулись три иномарки и грузовик: умер водитель «Mercedes»

Целых три легковые иномарки и грузовик «КамАЗ» столкнулись сегодня на улице Полтавский шлях, напротив супермаркета.

Эвакуатор как раз забирает последнюю машину - разбитую Peugeot. Ее 58-летний владелец сейчас в больнице.

Еще один водитель - 42-летний владелец Mercedes погиб на месте. Однако очевидцы отмечают, что причина смерти - вовсе не ДТП, даже наоборот.

Мужчине стало плохо на жаре, и он потерял контроль над автомобилем, что и стало причиной аварии.

Евгений Манжай, парковщик

Наверное, водителю стало плохо, и он не успел среагировать. Человек, похоже, скончался, царство небесное. Получилось так, что ему плохо стало, он затормозил и смял соседнюю машину. Он зацепил желтую, желтую там мало, а пострадавшие только впереди - белая.

В полиции говорят: этот факт внесен в Журнал единого учета.

Вопрос об открытии уголовного производства еще решается, а все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости