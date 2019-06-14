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За разбойное нападение на друга осудили группу иностранцев

За разбойное нападение на друга осудили группу иностранцев

Московский суд Харькова признал виновными в разбойном нападении трех граждан Азербайджана, осудив их по ч. 3 ст. 187 УК Украины)

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным следствия, в октябре 2017 года злоумышленники решили совершить разбойное нападение на общего знакомого - гражданина Турции. Сообщники рассчитывали на то, что у их товарища – потенциальной жертвы - может храниться значительная сумма средств.

К преступлению злоумышленники подготовились заранее: приобрели пневматический пистолет и липкую ленту. В дом потерпевшего они попали без проблем - мужчина доверял им и сам пустил в квартиру. Но как только он закрыл дверь, гости набросились на него, повалили на кровать, связали руки и закрыли рот полотенцем. 

Нападавшие били жертву, угрожали ножом и пистолетом. Мужчина был вынужден сказать им, где хранит деньги.

Из квартиры товарища иностранцы забрали 7,5 тыс. грн, мобильный телефон, ноутбук и часы.

Разбойников задержали через несколько дней после совершения преступления, когда они пытались покинуть территорию Харьковской области.

Как сообщил начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, каждому из них суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

Агентство Телевидения Новости

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