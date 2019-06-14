Крупный бизнес Харьковщины увеличил поступления в местный бюджет

За пять месяцев 2019 года от крупных налогоплательщиков Харьковщины в местный бюджет поступил 1 млрд. 42 млн. грн. платежей.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС. По словам начальника Харьковского управления Галины Феденко, это на 192 млн. грн., или на 22,6% больше, чем было уплачено за пять месяцев 2018 года.

Основными источниками поступлений в бюджеты местных общин стали:

налог на доходы физических лиц - 546,6 млн. грн. (+18%);

налог на прибыль предприятий - 224,3 млн. грн. (+37,4%);

земельный налог - 181,4 млн. грн. (+37,3%);

акцизный налог на розничную торговлю подакцизными товарами - 51 млн. грн.;

налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка - 15,4 млн. грн. (+17%).

В частности, в мае 2019 года в местный бюджет было уплачено 273,8 млн. грн. платежей, что на 41,6 млн. грн., или на 17,9% превышает уплату мая прошлого года.

Из них в местный бюджет поступило 116 млн. грн. налога на доходы физических лиц, 93 млн. грн. налога на прибыль предприятий, 47,3 млн. грн. земельного налога, 8,8 млн. грн. акцизного налога на розничную торговлю подакцизными товарами и т.п..

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