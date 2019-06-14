Жизнь без ограничений: как харьковчане воплотили свою мечту

Олесю десять лет назад диагностировали диабет. Мужчине приходится проверять уровень сахара в крови более 10 раз в день. Инсулинозависимость и проблемы со здоровьем долгое время не давали жить полноценной жизнью. Тем более, что в Харькове не всегда можно получить инсулин, говорит мужчина.

Олесь Штефчук, ИТ-специалист

По всім поліклінікам починають попереджати про те, що буде обмеження щодо видачі інсуліну. Існує білий ринок, де продаються інсуліни, їх десь з десяток на Харків, і є чорний ринок. Це перепродаж чиїхось надлишків.

Но, несмотря на неизлечимую болезнь, Олесь решил – стоит жить на полную: он участвовал в акциях под мэрией города за финансирование городом закупок инсулина, создал общественную организацию, которая бы помогала таким же, как он, волонтерил в зоне АТО, да еще впридачу стал экоактивистом.

Четыре года назад, когда жена Олеся забеременела, супруги решили обзавестись собственным домом.

Мария Мосни, жена Олеся

Я помню, что мы вообще мечтали о доме на колесах. И у нас до сих пор сын спрашивает, почему наш дом не на колесах. Но потом эта идея очень быстро отпала, потому что сложно содержать, и проблемы с расходными материалами, скажем, канализация и прочее.

Теперь семья Штефчуков проживает на окраине Харькова в экологическом доме. Просчитали все риски и бюджет, и преимущества были очевидны: пара экономит деньги и сохраняет природу. Тем более, это дешевле, чем двухкомнатная «хрущевка» в спальном районе мегаполиса. Дом полностью автономный.

Олесь Штефчук, ИТ-специалист

У нас не автономна станція, власне, чому інвестиції повертаються, тому що зелений тариф, за зеленим тарифом споживають всю електроенергію, ми не споживаємо, а віддаємо енергомережу. І цим же користуються усі сусіди. Тому ми не накопичуємо нічого на зиму, ми так само зігріваємося кондиціонерами, обігрівачами і так далі. У нас є якісь моменти, як от вай-фай розетка, яка за розкладом вмикає бойлер.

На крыше - солнечные панели, своя скважина для питьевой воды, сортируют мусор. Семью в основном ограничивает только отсутствие газа. Однако они совершенно не сожалеют о своем выборе, потому что такой дом не приносит никакого вреда окружающей среде.

Агентство Телевидения Новости