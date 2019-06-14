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Во всех больницах Харькова ищут взрывчатку и эвакуируют людей

Во всех больницах Харькова ищут взрывчатку и эвакуируют людей

Полицейские проверяют информацию о заминировании медицинских учреждений Харькова.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, Сообщение о заминировании всех больниц города поступило в полицию сегодня,14 июня.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. 

Сейчас специалисты проводят осмотр помещений и прилегающей территории, а также эвакуируют людей.

 

Агентство Телевидения Новости

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