Во всех больницах Харькова ищут взрывчатку и эвакуируют людей

Полицейские проверяют информацию о заминировании медицинских учреждений Харькова.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, Сообщение о заминировании всех больниц города поступило в полицию сегодня,14 июня.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Сейчас специалисты проводят осмотр помещений и прилегающей территории, а также эвакуируют людей.

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