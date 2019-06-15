Улицу Малиновского на три недели перекроют для движения

Движение транспорта по ул. Малиновского на участке от ул. Чеботарской до ул. Коцарской будет запрещено с 8:00 18 июня до 20:00 6 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом ул. Малиновского.

Как отмечается, проезд спецавтомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.

Агентство Телевидения Новости