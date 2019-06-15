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Улицу Малиновского на три недели перекроют для движения

Улицу Малиновского на три недели перекроют для движения

Движение транспорта по ул. Малиновского на участке от ул. Чеботарской до ул. Коцарской будет запрещено с 8:00 18 июня до 20:00 6 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом ул. Малиновского.

Как отмечается, проезд спецавтомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.

 

Агентство Телевидения Новости

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