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Улицу Малиновского на три недели перекроют для движения
Движение транспорта по ул. Малиновского на участке от ул. Чеботарской до ул. Коцарской будет запрещено с 8:00 18 июня до 20:00 6 июля.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.
По данным Департамента инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом ул. Малиновского.
Как отмечается, проезд спецавтомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.
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