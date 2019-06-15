Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:05
Просмотров: 38

Праздничные богослужения на Троицу пройдут в 250 храмах Харьковщины

Праздничные богослужения на Троицу пройдут в 250 храмах Харьковщины

16 июня по случаю празднования Троицы в 250 храмах  Харькова и области пройдут богослужения. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, ожидается, что участие в них примут около 120 000 человек.

За безопасностью граждан во время праздничных боголужений будут следить 950 полицейских.

Правоохранители обращаются к гостям и жителям Харькова и области с просьбой не нарушать общественный порядок, а в случае обнаружения подозрительных лиц, предметов или чьих-либо противоправных действий, сразу звонить в полицию по номеру «102».

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 