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Праздничные богослужения на Троицу пройдут в 250 храмах Харьковщины
16 июня по случаю празднования Троицы в 250 храмах Харькова и области пройдут богослужения.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, ожидается, что участие в них примут около 120 000 человек.
За безопасностью граждан во время праздничных боголужений будут следить 950 полицейских.
Правоохранители обращаются к гостям и жителям Харькова и области с просьбой не нарушать общественный порядок, а в случае обнаружения подозрительных лиц, предметов или чьих-либо противоправных действий, сразу звонить в полицию по номеру «102».
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