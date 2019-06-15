Депутат Онищенко подал документы в ЦИК

Внефракционный народный депутат Александр Онищенко подал документы в Центральную избирательную комиссию для участия во внеочередных парламентских выборах.

Об этом сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая в эфире 5 канала.

По словам Бернацкой, в предоставленном пакете документов Онищенко указал, что был делегирован от Украины принимать участие в спортивных турнирах по конному спорту, из-за чего не находился в стране в течение 5 лет подряд.

В комиссии собираются рассмотреть документы Онищенко и принять решение о его регистрации на мажоритарном избирательном округе.

Отметим, ранее Онищенко планировал вернуться в Украину для участия в судебном процессе против себя.

Агентство Телевидения Новости