Фьюри оказался тяжелее и веселее соперника

Чемпион мира по боксу по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри и претендент немец Том Шварц провели последние публичные мероприятия перед боем - взвешивание и дуэль взглядов.

Вес Шварца составил 111,4 кг. Фьюри завесил на 119,3 кг.

Дальше, во время дуэли взглядов, Фьюри традиционно дурачился и говорил без остановки. А Шварц - жевал.

Сам бой состится в Лас-Вегасе. В послужном списке Фьюри 27 побед (в том числе 19 нокаутом) и одна ничья в 28-ми проведенных боях. Шварц провел на профессиональном ринге 24 боя. Все выиграл, в том числе 16 нокаутом.





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