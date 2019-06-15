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Трамвай №5 на два дня изменит маршрут

Трамвай №5 на два дня изменит маршрут

18 и 19 июня с 9:00 до 16:00 будет ограничено движение трамваев по пр. Героев Сталинграда и ул. Морозова, на участке от разворотного круга «ул. Одесская» до разворотного круга «ул. Мухачова».

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По  информации Департамента инфраструктуры, это связано с ремонтом тяговой подстанции.

На этот период  трамвай №5 будут ходить так: 

Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Полтавский Шлях - пл. Сергиевская - пл. Павловская - пл. Конституции - пр. Московский - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Морозова - ул. Мухачова.

 

Агентство Телевидения Новости

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