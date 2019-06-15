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Украинский футболист донецкого "Шахтера" перешел в российский клуб

Украинский футболист донецкого Шахтера перешел в российский клуб

Команда российской футбольной Премьер-Лиги "Рубин" (Казань) представила своего украинского новичка.

Таковым стал 24-летний украинский футболист Олегом Данченко.

Как сообщил официальный сайт "Рубина", соглашение рассчитано на четыре года. Данченко будет выступать под 33-м номером.

Данченко приналдлежал донецкому "Шахтеру". Сезон 2018/19 гг. он начал в «Шахтёре», в составе которого сыграл 12 матчей, в том числе 90 минут в победной встрече группового этапа Лиги Чемпионов против «Хоффенхайма».

Вторую часть сезона Данченко провел в аренде в «Енисее» (Красноярск), отыграв 11 матчей в российской Премьер-Лиге.

Агентство Телевидения Новости

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