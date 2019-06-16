Где в Харькове сегодня нет воды?

В некоторых домах Харькова сегодня, 16 июня, временно отключена вода.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" водоснабжение отключено по следующим адресам,

Индустриальный район: ул. Франтишека Крала, 11 (п. №1) до 20:00

Киевский район: ул. Пушкинская, 20 (п. №2), ул. Гаршина, 3 (п. №1) до 17:00; ул. Академика Проскуры, 9 (п. №4) до 20:00

Московский район: пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 52 (стояк) до 17:00; пр. Тракторостроителей, 140-в (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 158 (п. №6, стояк), ул. Героев Труда, 30 (п. №4, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 61-в (п. №2, стояк) до 20:00

Новобаварский район: ул. Тимирязева, 40 (стояк) до 20:00

Основянский район: ул. Валдайская, 24-а (стояк), ул. Сохора, 1 (стояк) до 20:00

Слободской район: пер. Зерновой, 5-в (п. №2) до 17:00

Холодногорский район: ул. Огаревская, 3 до 20:00 17 июня

Шевченковский район: ул. Балакирева, 50-а (п. №1) до 17:00 16.06.19 г.; пр. Победы, 48, 50-а до 18:00; пр. Людвига Свободы, 35 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №4, стояк), пр. Людвига Свободы, 46-в (п. №1, стояк), ул. Новгородская, 8 (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №11, стояк), ул. Новгородская, 2 (п. №4, стояк) до 20:00.

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