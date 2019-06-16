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В Новой Водолаге незаконно отгружают отходы

В Новой Водолаге незаконно отгружают отходы

Как сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области, сообщение о незаконной выгрузке отходов поступило в полицию 15 июня около 14:40.

23-летний местный житель заявил, что на свалке в поселке Новая Водолага неизвестные отгружают отходы газодобывающей промышленности.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Информация по данному факту внесена в ЕРДР по ч. 1 ст. 239 (загрязнение или порча земель) УК Украины. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 3400 гривен или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Агентство Телевидения Новости

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