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В Нотр-Даме прошло первое после пожара богослужение
В соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам) впервые за 2 месяца после пожара состоялось богослужение.
Так, богослужение в честь освящения алтаря состоялось в часовне собора, которая не была охвачена пожаром.
Участие в мессе приняли 30 человек, большинство из которых - священники. В частности, среди участников богослужения присутствовали архиепископ Парижа Мишель Опети и настоятель Нотр-Дама Патрик Шове.
В то же время, в целях безопасности все участники богослужения были в строительных касках.
Напомним, причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание в части здания, которая находилась на реконструкции.
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