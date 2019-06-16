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В Нотр-Даме прошло первое после пожара богослужение

В Нотр-Даме прошло первое после пожара богослужение

В соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам) впервые за 2 месяца после пожара состоялось богослужение.

Так, богослужение в честь освящения алтаря состоялось в часовне собора, которая не была охвачена пожаром.

Участие в мессе приняли 30 человек, большинство из которых - священники. В частности, среди участников богослужения присутствовали архиепископ Парижа Мишель Опети и настоятель Нотр-Дама Патрик Шове.

В то же время, в целях безопасности все участники богослужения были в строительных касках.

Напомним, причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание в части здания, которая находилась на реконструкции.

Агентство Телевидения Новости

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