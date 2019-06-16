В Польше во время авиашоу упал самолет: есть погибший

В польском Плоцке во время авиашоу в субботу, 15 июня, самолет Як-52 упал в реку, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как сообщается, инцидент произошел примерно в 10:35 вскоре после открытия авиашоу. Самолет Як-52 при выполнении фигуры высшего пилотажа упал в Вислу.

Отмечается, что в результате авиакатастрофы погиб пилот самолета, который был гражданином Германии. Спасатели достали самолет из реки.

Сейчас на месте происшествия работают представители Государственной комиссии исследования катастроф. Организаторы мероприятия решают вопрос продления авиашоу.





Агентство Телевидения Новости