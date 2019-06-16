Чемпионы! Чемпионы! Оле, оле, оле! Видео из раздевалки сборной Украины (U-20) по футболу

Капитан молодежной сборной Украины по футболу (U-20) Валерий Бондарь на послематчевом флэш-интервью после победы в финале первенства мира над сборной Южной Кореи (U-20) - 3:1 сказал, что в раздевалку сейчас лучше не заходить.

Между тем, украинская ассоциация футбола на своем официальном YouTube-канале размиестила видео того, что происходило после того, как футболисты украинской "молодежки" отпраздновав исторический успех на футбольном поле, собрались в раздевалке.

Следет еще добавить, что главный тренер триумфаторов Александр Петраков уже попрощался с этой "золотой" командой и теперь будет тренировать юношескую сборную Украины (U-16).





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