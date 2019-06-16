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Фьюри "уничтожил" Шварца за неполных два раунда

Фьюри уничтожил Шварца за неполных два раунда

Эпатажный боксер-супертяж британец Тайсон Фьюри, особо не напрягаясь, защитил свои чемпионские титулы, затратив на бой буквально 6-ти минут.

Фьюри боксировал в Лас-Вегасе против немца Тома Шварца.

Развяка пришлась на последнюю минуту второго раунда. Фьюри, похоже, специально дал зажать себя в угол. Шварц обрушил серию ударов, но Фьюри, отзащищавшись, перешел  контратаку и отправил соперника в нокдаун.

В принципе, рефери мог уже останавливать бой. Но, досчитав до 10-ти, дал отмашку продолжать. После чего Фьюри стал добивать Шварца.

За 7 секунд до окончания второго раунда рефери остановил избиение, зафиксировав победу Фьюри техническим нокаутом.


Агентство Телевидения Новости

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