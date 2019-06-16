Локтем в челюсть. Скандал в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии

Второй полуфинал Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе между Майрисом Бриедисом из Латвии и поляком Кшиштофом Гловацки вышел скандальным и брутальным.

Во втором раунде этого боя, проходившего в Риге, Гловацки нанес запрещенный удар в затылок. На что Бриедис ответил также запрещенным ударом локтем в челюсть, от которого Гловацки оказался на канвасе ринга..

Рефери не предупредил Гловацки, не дисквалифицировал Бриедиса, и даже не дал поляку пять минут на восстановление.

Поединок был продолжен, и Бриедис отправил потрясенного Гловацки в нокдаун. Причем запрещенным ударом в затылок.

Дальше - больше. Бриедис еще раз отправил Гловацки в нодаун, когда время второго раунда уже истекло. Но у 77-летнего рефери Роберта Берда, видимо, проблемы со слухом. Он отсчитал до 10-ти и сказал боксерам продолжать поединок, пока наконец-то не увидел, что за пределами ринга ему показывают и кричат - время рацнда истекло.

И, наконец, в третьем раунде Бриедис таки нокаутировал поляка, который пошел ва-банк и устроил размен ударами.

В финале Всемирной боксерской суперсерии Бриедис подерется с кубинцем Юниерм Дортикосом. Дортикос в другом полуфинале отправил в тяжелейший нокаут американца Эндрю Табити.





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