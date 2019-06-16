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Рухнул без сознания. Тяжелейший нокаут в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии

Рухнул без сознания. Тяжелейший нокаут в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии

В одном из полуфиналов Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе драались кубинец Юниер Дортикос и американец Эндрю Табити. На кону стоял чемпионский пояс по версии IBF, принадлежавший до сих пор украинцу Александру Усику, перешедшему в супертяжи.

Бой, проходивший в Риге, завершился за 30 секунд до конца 10-го раунда, когда Дортикос нанес сокрушительный нокаутирующий удар.

Табити тут же упал и еще долго оставался без сознания.


Агентство Телевидения Новости

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