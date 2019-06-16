Смертельное ДТП в Винницкой области: пострадали дети

Полиция расследует обстоятельства аварии в Винницкой области, во время которой погибли четыре человека и еще четверо травмированы, в том числе двое детей 10 и 6 лет.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, ДТП произошло 15 июня в Тростянецком районе - столкнулись Audi А6 и Volkswagen Touareg.

«Около 17.20 на автодороге между селами Буды и Ободовка столкнулись Audi А6 и Volkswagen Touareg, следовавшие во встречном направлении. За рулем Audi находился 31-летний житель села Новая Ободовка. За рулем второй машины - 36-летний житель города Днепр», - говорится в сообщении.

От полученных повреждений оба водителя погибли на месте происшествия. Также травмы, несовместимые с жизнью, получили два пассажира иномарок - 40-летний мужчина и жена водителя Volkswagen Touareg.

Кроме погибших, в Volkswagen находились еще четверо пассажиров - 21 и 25 лет, а также дети в возрасте 10 и 6 лет. Их с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Угрозы их жизни нет.

Обстоятельства и причины аварии будут установлены в ходе досудебного расследования после проведения ряда экспертиз. Следствие начало уголовное производство по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.





Агентство Телевидения Новости