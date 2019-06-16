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Для крымчан введут новые правила въезда на материковую Украину

Для крымчан введут новые правила въезда на материковую Украину

При въезде жителей аннексированного Россией Крыма на материковую Украину в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины будут проводить мониторинг целей поездок.

Об этом сообщил первый заместитель главы МинВОТ Юсуф Куркчи на пресс-конференции в Херсоне.

"Это позволит  нам более тщательно проанализировать те проблемы, с которыми обращаются и с которыми сталкиваются жители в оккупированном Крыму и определить тенденции", - сказал Куркчи.

По словам чиновника, его ведомство при предварительных мониторингах установило, что основная часть крымчан обращается по решению проблем документирования, другая - за получением медицинских услуг, и определенная категория людей связана с обучением.

Очень мало людей пересекает админграницу, чтобы поехать дальше - на отдых или по другим делам.

Согласно информации министерства, подобный мониторинг уже проводили в прошлом году.

Агентство Телевидения Новости

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