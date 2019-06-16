Взрыв в центре Киева - правоохранители назвали причину ЧП

Причиной мощного взрыва на улице Тургеневской в центре Киева могла стать утечка газа в одном из гаражей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

"Следователи провели осмотр места происшествия и установили, что взрыв произошел, вероятно, от утечки газа в одном из гаражей. В настоящее время полицейские опрашивают владельца и устанавливают причины взрыва ", - говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

В результате взрыва никто не пострадал, добавили в полиции.

Агентство Телевидения Новости