Впервые за 40 лет. Сборная Аргентины по футболу проиграла стартовый матч на Копа Америка

В Бразилии набирает обороты главный футбольный турнир южноамериканских сборных - Копа Америка. Один из фаворитов - сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси, оконфузилась в своем стартовом матче.

Аргентина играла против Колумбии и потерпела поражение 0:2. Колумбийцы оба своих гола забили в последние 20 минут этого поединка. Отличились Роджер Мартинес и Дуван Сапата.

За последние 40 лет проведения Копа Америка сборная Аргентины никогда до сих пор не начинала турнир с поражения.





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