Аргентина и Уругвай остались без электричества

Массовые неисправности в электросетях оставили без электричества всю Аргентину и Уругвай, в общей сложности около 48 миллионов человек.

Об этом сообщает крупнейший поставщик электричества Аргентины – энергокомпания Edesur.

"Массовые неисправности в электросетях оставили всю Аргентину и Уругвай без электричества", - заявили в энергокомпании.

Отключение электроэнергии также частично ощутили жители Бразилии и Парагвая.

В Аргентине без света остались провинции Санта-Фе, Сан-Луис, Формоза, Ла-Риоха, Чубут, Кордова и Мендоса.

По данным аргентинских СМИ, отключение электроэнергии произошло вскоре после 7:00 утра по местному времени (после 13:00 по Киеву).

Оно стало причиной остановки поездов и сбоев в работе других видов транспорта.

Кроме того, чрезвычайное событие произошло именно тогда, когда в некоторых частях Аргентины готовятся к местным выборам.

"В соцсетях сообщают о том, что отключение энергии имеет масштабный характер и распространяется от столицы Буэнос-Айреса на севере до Мендосы на западе и Комодоро-Ривадавии на юге, включая в себя многие другие города", - говорится в материале.





Агентство Телевидения Новости