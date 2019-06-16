Харьковские патрульные полицейские попали в скандал (видео)
Харьковский патрульный, находясь при исполнении служебных обязанностей, нецензурно обозвал гражданина.
Соответствующее видео с места инцидента было опубликовано в соцсетях.
На кадрах видео зафиксировано, что полицейский, сидя с напарницей в служебном автомобиле, нецензурно выругался в сторону обратившегося к нему мужчины.
«Начала ситуации нет, но как общаются харьковские патрульные с гражданами, стоит посмотреть.
Просто полицейский на вопрос мужчины назвал его долб*ёбом», - говорится в комментарии Police Control Ukraine к данному видео.
Представиться при этом правоохранитель отказался.
Пользователи соцсети разделились на два лагеря.
«Дореформировались», - комментируют видео интернет-пользователи.
Другие же считают, что патрульного на такую реакцию спровоцировали сами граждане, снимавшие видео.
Все детали инцидента будут выяснять правоохранители.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, по данному факту проведут служебное расследование.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!