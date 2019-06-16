Харьковские патрульные полицейские попали в скандал (видео)

Харьковский патрульный, находясь при исполнении служебных обязанностей, нецензурно обозвал гражданина.

Соответствующее видео с места инцидента было опубликовано в соцсетях.

На кадрах видео зафиксировано, что полицейский, сидя с напарницей в служебном автомобиле, нецензурно выругался в сторону обратившегося к нему мужчины.

«Начала ситуации нет, но как общаются харьковские патрульные с гражданами, стоит посмотреть.

Просто полицейский на вопрос мужчины назвал его долб*ёбом», - говорится в комментарии Police Control Ukraine к данному видео.

Представиться при этом правоохранитель отказался.

Пользователи соцсети разделились на два лагеря.

«Дореформировались», - комментируют видео интернет-пользователи.

Другие же считают, что патрульного на такую реакцию спровоцировали сами граждане, снимавшие видео.

Все детали инцидента будут выяснять правоохранители.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, по данному факту проведут служебное расследование.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!





Агентство Телевидения Новости